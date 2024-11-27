Назван объем средств, предусмотренных на содержание Милли Меджлиса Азербайджана на 2025 год

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год на содержание Милли Меджлиса (парламент) и его аппарата предусмотрены 51 миллион 851 тысяча 447 манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник управления делами Милли Меджлиса Фирудин Гаджиев, представляя проект постановления парламента о смете расходов на 2025 год.

Он отметил, что 76,22 процента от общей суммы составляют фонд заработной платы и связанные с ним отчисления.

"Служебные помещения депутатов Милли Меджлиса, сотрудников Аппарата и Управления делами обеспечены компьютерами и другим необходимым оборудованием. В целях эффективной организации работы депутатов Милли Меджлиса за счет средств, предусмотренных сметой расходов на 2024 год, компьютеры, установленные в зале пленарных заседаний в 2009 году, были заменены планшетами нового поколения. Кроме того, была улучшена материально-техническая база автопарка Милли Меджлиса", - добавил он.

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