Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос более чем на 9%

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года между Азербайджаном и странами Содружества независимых государств (СНГ) состоялись торговые операции на сумму 5 миллиардов 701 миллиона 706 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 496 миллионов 686 тысяч долларов или на 9,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Торговые операции со странами СНГ за отчетный период составили 32,01 процента от общего товарооборота страны.

За этот период стоимость товарооборота Азербайджана в порядке убывания составила 3 ​​миллиарда 942 миллиона 426 тысяч долларов с Россией (на 14,5 процента больше, чем год назад), 403 миллиона 960 тысяч долларов с Белоруссией (на 47,7 процента больше), с Казахстаном 393 миллиона 831 тысяча долларов (больше на 38,7 процента), 380 миллионов 145 тысяч долларов с Украиной (больше на 33,3 процента), 337 миллионов ​​715 тысяч долларов с Туркменистаном (на 52,5 процента меньше), 196 миллионов 122 тысячи долларов с Узбекистаном (на 37,2 процента больше), 33 миллиона 981 тысяча долларов с Кыргызстаном (на 28,7 процента меньше), 8 миллионов 342 тысяи долларов с Молдовой (на 37,02 процента меньше), 5 миллионов 177 тысяч долларов с Таджикистаном (на 0,11 процента меньше).

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