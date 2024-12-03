Назван объем торгового оборота между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и США в январе-октябре этого года составил 1 миллиард 39 миллионов 702 тысячи долларов США.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 424 миллиона 664 тысячи долларов США (69,05 процента) больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с США составил 2,64 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в США продукции на сумму 118 миллионов 476 тысяч долларов США, что на 108 миллионов 814 тысяч долларов США, или в 12,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В указанный период на США приходилось 0,52 процента от общего экспорта продукции Азербайджана.

В январе-октябре текущего года Азербайджан увеличил импорт продукции из США на 52,2 процента по сравнению с прошлым годом, до 921 миллиона 225 тысяч долларов США. За этот период импортные операции с США составили 5,54 процента от общего импорта страны.

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