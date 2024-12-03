Производство золота в Азербайджане увеличилось

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь этого года в Азербайджане было произведено 2 167,1 кг золота и 2 703,2 кг серебра.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, производство золота превысило показатель января-октября 2023 года на 1,7%, а производство серебра сократилось на 20,3%.

Отметим, что с января по октябрь прошлого года в стране было добыто 2 131,2 тонны золота и 3 390,2 тонны серебра. Производство медного концентрата в Азербайджане составило 112 тонн, что на 94,7% меньше, чем в январе-октябре 2023 года. За 10 месяцев прошлого года в стране было произведено 2 115,8 тонн медного концентрата.

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