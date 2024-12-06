Увеличился оборот Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - За первые 11 месяцев текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 63 миллиарда 745 миллионов 183 тысячи 772 маната.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ, этот показатель больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41 миллиард 908 миллионов 281 тысячу 580 манатов, или в 2,9 раза (191,9 процента).

В прошлом году общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам в БФБ составила 21 миллиард 836 миллионов 902 тысячи 192 маната.

На долю операций репо пришлось 55 миллиардов 827 миллионов 815 тысяч 880 манатов оборота БФБ, что больше на 42 миллиарда 729 миллионов 74 тысячи 599 манатов, или в 4,3 раза (326,2 процента), чем годом ранее.