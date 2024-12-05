Названо количество лицензий, выданных минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодня министерством экономики Азербайджана через центры "ASAN xidmət", "Дома МСП" и портал "Лицензии и разрешения" выдано около 17 тысяч лицензий.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, министерством экономики через центры "ASAN xidmət", "Дома МСП" и портал "Лицензии и разрешения" предпринимателям за 11 месяцев 2024 года выдано 1848 лицензий, а всего на сегодня - 16 936.

В течение 11 месяцев 2024 года продолжалась работа по совершенствованию деятельности портала "Лицензии и разрешения", интеграции информационных систем в портал, предпринимателям через портал были предоставлены 1263 электронные лицензии. С 01.03.2018 года, когда начал функционировать портал "Лицензии и разрешения", через портал было выдано около 5800 электронных лицензий.

Из общего числа выданных лицензий 27% (4561) относятся к фармацевтической деятельности, 22% (3787) - к строительно-монтажной деятельности по зданиям и сооружениям, на строительство которых требуется разрешение, 13% (2173) - к частной медицинской деятельности, 6% (1081) - к проектной деятельности по зданиям и сооружениям, на строительство которых требуется разрешение и в отношении которых применяется уведомительное производство, 6% (959) составили услуги связи (в основном почтовые), а 26% (4375) - другие виды деятельности.

Перечень видов деятельности, требующих лицензирования, установлен законом "О лицензиях и разрешениях". В настоящее время лицензии по 23 видам предпринимательской деятельности (за исключением случаев, связанных с государственной безопасностью, а также деятельности в сфере финансовых рынков) выдаются министерством экономики Азербайджанской Республики. Для получения лицензии требуется заявление и ряд документов.

Если предприниматель является юридическим лицом, прилагается копия выписки из государственного реестра, а если это индивидуальный предприниматель - прилагаются копии удостоверения личности, свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика, документов, подтверждающих право собственности, пользования или аренды объектов, упомянутых в заявлении, документов, подтверждающих выполнение условий лицензии.

В зависимости от особенностей вида предпринимательской деятельности при выдаче лицензии выдается заключение соответствующих государственных органов. А когда лицензия связана с объектом, ее соответствие оценивается на месте, решение принимается на основании заключения соответствующего государственного органа.

Лицензия предоставляется не позднее 10 рабочих дней, если представленные документы в порядке. За выдачу лицензии уплачивается государственная пошлина. В целях стимулирования предпринимательства в регионах предоставляется 50-процентная скидка на госпошлину.

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