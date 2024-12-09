ВБ считает развитие ТМТМ одним из важных направлений в вопросе связности Центральной Азии (Эксклюзив)

АЛМАТЫ /Trend/ - Всемирный банк считает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор) одним из наиболее важных направлений в вопросе связности Центральной Азии.

Об этом Trend сказал координатор региональных проектов регионального представительства Всемирного банка в Центральной Азии Дмитрий Петрин после сессии Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы.

"Всемирный банк считает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута одним из наиболее важных и приоритетных направлений в вопросе связности Центральной Азии и других регионов. Мы провели исследование по экономическому потенциалу этого маршрута и планируем в 2025 году еще более детализировать и расширить экономический анализ потенциала и объема торговли. Безусловно, мы готовы поддерживать данную деятельность совместно с другими международными организациями, если страны региона примут такое решение", - сказал Петрин.

По его словам, проведенное исследование показывает, что эффективность и экономическая привлекательность ТМТМ существенно возрастает, если он рассматривается не как чисто транзитный путь из Китая в Европу, а как способ укрепить сотрудничество между странами Центральной Азии в широком смысле этого слова - прежде всего, между регионом Южного Кавказа и Центральной Азией, и между Турцией и Центральной Азией, и более того, внутри самой Центральной Азии.

"С нашей точки зрения, этот маршрут должен рассматриваться не как транзитный, а как интеграционный проект. И в этом смысле принципиальное значение, на наш взгляд, имеет координация стран Центральной Азии для того, чтобы вместе и совместно определить наиболее экономически выгодные и экономически обоснованные маршруты транспортных артерий, которые сейчас обсуждаются для того, чтобы они не конкурировали друг с другом, а дополняли друг друга", - сказал Петрин.