Увеличился торговый оборот между Азербайджаном и Хорватией

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Хорватией составил 847 миллионов 193 тысячи долларов США.

Как передает Trend, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 367 миллионов 783 тысячи долларов США, или в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с Хорватией составил 2,15% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в Хорватию продукции на сумму 842 миллиона 670 тысяч долларов США, что на 367 миллионов 193 тысячи долларов США, или в 1,8 раза больше, чем годом ранее. На долю Хорватии в этот период пришлось 3,71% общего экспорта азербайджанской продукции.

В январе-октябре Азербайджан увеличил импорт продукции из Хорватии примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, до 4 миллионов 523 тысяч долларов США. За этот период импортные операции с Хорватией составили 0,03% от общего импорта страны.

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