В Азербайджане будет предоставлена субсидия на посадку интенсивных яблоневых садов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государством будет предоставлена единовременная субсидия на посадку интенсивных яблоневых садов.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство сельского хозяйства Азербайджана.

"Фермерам, создавшим в период с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года интенсивные яблоневые сады в районах, входящих в Горно-Ширванскую, Шеки-Загатальскую, Губа-Хачмазскую экономические зоны, а также в Лерикском районе, государством будет предоставлена единовременная субсидия на посадку садов.

Единовременная субсидия в размере 11 тысяч манатов за гектар распространяется на сады, созданные в этих регионах в указанные сроки на площади не менее 2 гектаров и оснащенные системой капельного орошения, где на гектар высажено как минимум 2450 саженцев", - говорится в информации ведомства.

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