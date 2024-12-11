Стала известна сумма субсидии, которая будет предоставлена фермерам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продолжается выплата субсидий в связи с созданием интенсивных абрикосовых и персиковых садов.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства, с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года фермерам будет выплачена единовременная субсидия в размере 4000 манатов за каждый гектар интенсивных абрикосовых садов, которые будут заложены в районах, входящих в Центрально-Аранскую, Миль-Муганскую, Ширван-Сальянскую и Карабахскую экономические зоны.

Было отмечено, что предоставление субсидии направлено на покрытие государством части расходов, понесенных фермерами в связи с созданием этих садов.

Отметим, что заявочный срок по осенним посевам истекает 30 декабря. Электронная заявка на получение субсидии не будет оформлена и выплата субсидии не будет произведена лицам, которые до этой даты не внесут в систему данные о посевах и почвах, другие дополнительные документы (результаты анализа почвы, договор аграрного страхования и др).

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