В Азербайджане предложен ряд налоговых льгот в сфере культуры

БАКУ /Trend/ - Одним из предлагаемых изменений в Налоговый кодекс с целью стимулирования инвестиционного климата и предпринимательской деятельности, снижения налогового бремени субъектов предпринимательства является предоставление налоговых льгот в сфере деятельности театров, кино, музеев и симфонических оркестров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана, в действующем кодексе 75 процентов прибыли от предпринимательской деятельности кинематографических предприятий, осуществляющих производство и дубляж фильмов, зарегистрированных в Азербайджанской Республике, освобождены от налога на прибыль сроком на 3 года с 1 января 2024 года.

Согласно информации, в соответствии с предлагаемыми изменениями, размер льготы будет увеличен с 75 до 90 процентов, срок действия - с 3 до 5 лет, количество субъектов, которым предоставлена льгота, с 2 до 6, а в список субъектов будут добавлены лица, занимающиеся театральной, музейной, симфонической оркестровой и кинопродюсерской деятельностью.

"Кроме того, предлагается освободить от подоходного налога сроком на 5 лет 90 процентов доходов кинопродюсеров и физических лиц, занимающихся кинопроизводством и дубляжом. Также предусматривается освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет.

Предлагается освободить от уплаты налога у источника выплаты доход от авторских прав и лицензий (роялти) по ставке 14 процентов сроком на 5 лет за использование или предоставление авторских прав на нематериальные активы, относящиеся к деятельности театра, музея, симфонического оркестра, кинопроизводства, вещания и дубляжа.

Кроме того, предлагаемые изменения предусматривают возврат этим лицам 50 процентов НДС, уплаченного в безналичном порядке потребителями, являющимися физическими лицами, за услуги, оказываемые в сфере театральных представлений, кинопоказа, посещения музеев и концертов симфонического оркестра. Цель предоставления налоговых льгот сектору культуры заключается в развитии этой сферы, привлечении дополнительных инвестиций и обеспечении прозрачности деятельности в этой сфере", - отмечается в сообщении.

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