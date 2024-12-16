В Нахчыване увеличилось производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь этого года в Нахчыванской АР произведено сельскохозяйственной продукции на 326 млн 440,1 манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 1,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

За первые 11 месяцев текущего года общая стоимость продукции растениеводства увеличилась на 1,2% и составила 179 млн 34 тыс. манатов, а общая стоимость продукции животноводства увеличилась на 1,1% и составила 147 млн 367 тыс. манатов.

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