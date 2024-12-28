ЦБА назвал прогнозы реальных темпов экономического роста в 2025 году

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в октябре 2024 года, реальные темпы экономического роста в 2025 году составят 3,3 процента, в том числе в ненефтяном секторе - 5,1 процента.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

В следующем году прогнозируется продолжение роста в реальном секторе экономики Азербайджана.

"Ожидания правительства, международных финансово-кредитных организаций и ведущих рейтинговых агентств в отношении перспектив экономического роста в Азербайджане также оптимистичны.

Согласно оценкам, ожидается, что в 2025 году текущий счет платежного баланса останется с профицитом. По прогнозам базового сценария (цена нефти — 79,2 долларов США за баррель, цена газа — 340 долларов США за тысячу кубометров), профицит текущего счета в 2025 году составит 5,5 миллиарда долларов США, что эквивалентно 7,2 процента от ВВП.

В этот период геополитическая ситуация, мировые цены на основные экспортные продукты, макроэкономическая ситуация в торговых партнерах, экспортный потенциал в ненефтегазовом секторе станут основными факторами, влияющими на платежный баланс Азербайджана",- говорится в заявлении.

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