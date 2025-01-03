Производство бентонита в Азербайджане выросло почти в 2 раза

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 224,3 тысячи тонн бентонита.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

По данным, этот показатель на 105 тысяч тонн или в 1,8 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

По состоянию на 1 декабря 2024 года запасы готовой продукции составили 126,8 тысячи тонн.

В то же время в январе-октябре прошлого года в Азербайджане было произведено 181 738 тонн бентонитовой глины на сумму 14,7 миллиона долларов США. Это на 3,1 миллиона долларов США или 26,9 процента больше в стоимостном выражении и на 40 705 тонн или 28,9 процента больше в объемном выражении по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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