Обнародовано число активных налогоплательщиков в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской АР к 1 января 2025 года число активных налогоплательщиков достигло 21 778 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По информации, этот показатель на 40,5% больше, чем год назад.

В то же время на 1 января 2025 года число активных плательщиков НДС увеличилось на 28% и составило 548.

Было отмечено, что количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) увеличилось на 13,1% и составило 6 025.

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