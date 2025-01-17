Названо количество семей в Азербайджане, получивших жилье в рамках аренды с обязательством выкупа

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в рамках механизма аренды с обязательством выкупа был оформлен в общей сложности 1871 договор аренды с обязательством выкупа, что на 30,9 процента больше аналогичного показателя 2023 года.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

"В целом до конца 2024 года благодаря механизму аренды с обязательством выкупа улучшили свои жилищные условия 6257 семей, из которых более 60 процентов составляют молодые семьи", - говорится в сообщении Фонда.

Отметим, что до сих пор в рамках механизма аренды с обязательством выкупа Фондом гражданам были предоставлены квартиры по 14 адресам, из которых 6 в городе Баку, 3 - в городе Хырдалан, 3 - в поселках Масазыр, Сарай и Мамедли Абшеронского района, еще 2 - в городе Сумгайыт.