Состоялось открытие Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках укрепления торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном состоялась церемония подписания соглашения об открытии Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, документ подписали посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов и директор компании "Окуклу Холдинг" Ильмас Окуклу.

Торговый дом станет ключевой площадкой для продвижения кыргызских товаров на азербайджанском рынке, а также для укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. Его основная задача – способствовать развитию экспорта продукции Кыргызстана, включая органические сельскохозяйственные товары, текстиль, ремесленные изделия и другие высококачественные продукты, которые уже пользуются спросом в регионе.

Торговый дом начнет свою работу в ближайшие месяцы, предоставляя услуги по логистике, продвижению продукции и поиску новых рынков сбыта. Ожидается, что это станет драйвером для увеличения объема взаимной торговли и привлечения инвестиций.