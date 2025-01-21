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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Planet Labs PBC

Экономика Материалы 21 января 2025 22:23 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Planet Labs PBC
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и американской компанией Planet Labs PBC.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с Эшли Джонсон, финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC, в рамках участия Президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме мы отметили важность оптимизации ресурсов за счет применения инновационных решений в энергетике, экологии и других направлениях, а также обсудили перспективы сотрудничества с компанией", - говорится в сообщении.

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