В Азербайджане устанавливается госпошлина за эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения

БАКУ /Trend/ - Деятельность заправочных станций будет отнесена к виду деятельности, для которого требуется лицензия.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенных поправках в закон "О государственной пошлине", которые сегодня обсуждались на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, с учетом особенностей объектов заправки и газоснабжения, в отношении вида деятельности, предусмотренного статьей 10 приложения № 1 к закону устанавливается ряд требований. При выдаче лицензии на данный вид деятельности устанавливается требование о заключении лицензионного договора между получателем лицензии и выдающим лицензию органом в течение 30 дней с даты выдачи лицензии. Соответственно, устанавливается госпошлина за эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения. Согласно изменениям, за выдачу лицензии на установку объектов заправки и газоснабжения устанавливается государственная пошлина в размере 1100 манатов, а за выдачу лицензии на эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения - государственная пошлина в размере 2500 манатов.

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