Назван объем перевалки грузов на терминале в иранском городе Астара за 2024 год

БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем перевалки на терминале в иранском городе Астара составил около 700 тысяч тонн грузов, а в 2024 году — 814 тысяч тонн, что на более чем 28 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Продолжаются работы по реализации стратегического потенциала коридора Север-Юг.

АЖД завершило реконструкцию грузового терминала "Астара" на территории Азербайджана в 2024 году, чтобы быстрее и эффективнее осуществлять растущие объемы грузоперевозок по этому коридору", - говорится в информации ЗАО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!