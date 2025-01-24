Халг Банк выступил партнером ярмарки «Зимняя сказка» в Ханкенди

Халг Банк продолжает поддерживать проекты корпоративной социальной ответственности, выступив спонсором ярмарки «Зимняя сказка», проходившей в Ханкенди с 27 декабря по 4 января.

Ярмарка была организована специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на городской площади Победы по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, а также празднования Нового года. В ярмарке принимали участие различные предприятия и организации, кроме этого была представлена продукция мелких предпринимателей.

Также, 28 декабря в рамках мероприятия в Ханкенди была организована концертная программа.

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