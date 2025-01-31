В Баку проходит мероприятие, посвященное приоритетам устойчивого развития Азербайджана до 2030 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит мероприятие на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование" в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026-2030 годы).

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе мероприятия будет представлена презентация приоритетов устойчивого развития Азербайджана на следующие пять лет, а также будут обсуждаться ключевые результаты и рекомендации итоговой оценки Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития на 2021-2025 годы.

Как сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, Азербайджан получает ценную техническую поддержку от структур ООН в различных сферах.

"Наша страна получает ценную техническую поддержку и экспертные консультации от структур ООН в различных сферах для достижения целей устойчивого развития, предусмотренных в повестке дня 2030 года, а также активно участвует в международных инициативах, демонстрируя приверженность глобальному сотрудничеству", - сказал он.

Рафиев отметил, что страна следует дорожной карте, направленной на построение конкурентоспособной и инклюзивной экономики, содействие устойчивому развитию, повышение социального благополучия и обеспечение долгосрочной устойчивости ради прочного будущего.

А заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли заявил, что с 2021 года по текущее время Азербайджан совместно с ООН реализовал проекты на сумму 142 миллиона долларов США.

"Рамочный документ на 2021–2025 годы, который сейчас подходит к завершению, охватывал четыре ключевых приоритета: Инклюзивный рост, Сильные институты, Охрана окружающей среды, Гендерное равенство. За последние годы совместно с ООН были реализованы проекты на сумму 142 миллиона долларов США",- сказал он.

Баширли напомнил, что Азербайджан активно сотрудничает с ООН с 1992 года и поддерживает глобальные инициативы.

"2024 год открыл новую главу в этих отношениях - проведение COP29 в нашей стране подтверждает, что Азербайджан является одним из ключевых игроков в глобальной климатической повестке. Устойчивое развитие является одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана. Мы приняли Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН и интегрировали их в наши государственные стратегии. Более 50 государственных программ и стратегий приведены в соответствие с ЦУР, создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Азербайджан представил уже четвертый Добровольный национальный обзор на Форуме высокого уровня ООН. Мы предпринимаем стратегические шаги для создания экономики, основанной на "зеленой" энергии", цифровых технологиях и инновациях. В освобожденных территориях реализуются концепции "Умный город", "Умная деревня" и "Зона "зеленой" энергии". Кроме того, инициатива Азербайджана по признанию разминирования в качестве 18-й ЦУР является ярким примером нашей приверженности устойчивому развитию", - добавил он.

Постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, в свою очередь, отметила, что ООН в Азербайджане с нетерпением ждет возможности поддержать реализацию инициатив председательства COP29.

"За последние годы мы стали свидетелями того, как Азербайджан укрепляет свою роль не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях в решении ряда многосторонних вопросов, включая борьбу с климатическим кризисом, особенно в качестве председателя COP29. Моя команда ООН в Азербайджане чувствовала себя привилегированной, работая в тесном сотрудничестве с председательством COP29 в прошлом году.

Помимо согласованных итогов COP29, 14 президентских инициатив являются важным наследием как на глобальном, так и на региональном уровнях в сфере климатических действий. В этом контексте система ООН в Азербайджане с нетерпением ждет возможности поддержать реализацию этих инициатив председательства и помочь масштабировать поддержку ООН для климатических действий", - сказала она.

Начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Азербайджана, секретарь Национального координационного совета по вопросам устойчивого развития Гусейн Гусейнов отметил, что к 2026 году долю частного сектора в ВВП Азербайджана планируется увеличить до 88 процентов.

"В социальной стратегии на 2022–2026 годы поставлены цели увеличить долю частного сектора в ВВП до 88 процентов к 2026 году, объем ненефтяного экспорта - в 1,8 раза, ненефтяного ВВП - в 1,3 раза, а общий рост ВВП – в 1,2 раза. В среднем темпы роста ВВП планируется удерживать в пределах 3-4 процентов до 2026 года", – отметил он.

Г.Гусейнов заявил, что основными направлениями социальной политики являются стимулирование роста доли частного сектора в занятости и числе наемных работников, улучшение доступа женщин к экономическим возможностям, определение масштабов неформальной занятости, а также сокращение различий в уровне жизни между городом и селом в частном секторе.

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