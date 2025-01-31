В 2024 г. в Азербайджане в следственный орган были направлены материалы в связи с 643 налогоплательщиками

БАКУ /Trend/ - В течение прошлого года Государственной налоговой службой (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана были продолжены активные меры по информированию налогоплательщиков-должников об уплате начисленных налогов, страховых взносов, процентов и наложенных финансовых санкций. В целях информирования им было направлено в общей сложности 1,3 миллиона официальных уведомлений, 561,8 тысячи коротких сообщений на номера мобильных телефонов, а также совершено 208,6 тысячи телефонных звонков.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, также с этой целью обеспечено временное ограничение права выезда из страны 7 008 лиц, принято в общей сложности 12 тысяч решений о регистрации имущества должников-налогоплательщиков.

Было отмечено, что в соответствии с положениями статьи 82 закона Азербайджанской Республики "Об административном производстве" принято в общей сложности 5,1 тыс. решений о направлении на исполнение требования об уплате задолженности налогоплательщиков-должников, материалы по 643 налогоплательщикам, содержащие состав преступления, были направлены в соответствующий следственный орган.

Отметим, что одним из инструментов, обеспечивающих сравнительную оценку налогового администрирования, является инструмент диагностической оценки налогового администрирования (TADAT), разработанный Международным валютным фондом. Согласно методике TADAT, сумма налоговой задолженности и показатель движения измеряются отношением общей налоговой задолженности на конец бюджетного года к общей сумме налоговых поступлений на эту дату. Согласно этой методике, администрирование, осуществляемое Государственной налоговой службой в сфере заимствования за 2024 год, было оценено как организованное надлежащим образом.

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