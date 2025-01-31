Объявлены предстоящие работы в сфере железных дорог в ближайшие 5 лет в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджанской Республики утверждена "Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы".

Как сообщает Trend, в государственной программе обозначены предстоящие работы в сфере железных дорог в ближайшие 5 лет:

Модернизация линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт (2025-2027):

Завершение плановых работ на железнодорожной линии Баладжары-Хырдалан-Сумгайыт, в том числе переход на систему тяги переменного тока, увеличение пропускной способности по перевозке поездов и пассажиров на железнодорожной линии Баку-Пассажирская-Баладжары-Хырдалан-Сумгайыт, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Модернизация линии Баку–Пиршаги–Сумгайыт (2026-2028):

Завершение плановых работ на железнодорожной линии Баку–Пассажирская-Пиршаги-Сумгайыт, в том числе переход на систему тяги переменного тока, увеличение пропускной способности железнодорожной линии по перевозке поездов и пассажиров, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Бакиханов-Бина-Гала (2026-2028):

Завершение перехода на систему тяги переменного тока, повышение пропускной способности железнодорожной линии, а также восстановление пассажирских перевозок, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Забрат-Маштага-Баглар (2028-2030):

Восстановление пропускной способности железнодорожной линии и пассажироперевозок, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Ени Сураханы-Говсан (2026-2027):

Завершение перехода на систему тяги переменного тока, повышение пропускной способности железнодорожной линии, а также восстановление пассажирских перевозок, ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

Восстановление линии Гюздек-Гарадаг (2027-2029):

Восстановление пропускной способности железнодорожной линии, увеличение пропускной способности пассажирских поездов на железнодорожной линии Баку–Хырдалан–Сумгайыт за счет движения грузовых поездов в основном в этом направлении.

Также планируется закупка 20 пассажирских поездов в период с 2025 по 2030 годы.

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