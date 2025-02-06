Продолжается работа по привлечению инвесторов в промпарки на освобожденных территориях Азербайджана - Сеймур Адыгезалов

БАКУ /Trend/ - Работы по привлечению инвесторов в промышленные парки, действующие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также по созданию новых промышленных предприятий продолжаются в ускоренном темпе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он напомнил, что около 70 процентов Агдамского промышленного парка площадью 190 гектаров передано в пользование предпринимателям.

"Несмотря на то, что промпарк был создан не так давно, в настоящее время он считается вторым по величине парком в стране после Сумгайытского химического промышленного парка по количеству резидентов. На данный момент в Агдамском промышленном парке статус резидента присвоен 29 субъектам предпринимательства, а статус нерезидента - 4 предпринимателям.

Этими резидентами предполагается инвестировать в Промышленный парк более 276 миллионов манатов и создать более 2400 рабочих мест.

В работу, проделанную предпринимателями в промышленном парке, уже вложено более 107 миллионов манатов инвестиций, создано 457 постоянных рабочих мест. В процессе трудоустройства предпочтение отдается населению Агдама и прилегающих районов. В настоящее время в Агдамском промышленном парке работают 9 предприятий.

Помимо продажи продукции, произведенной в Парке, на внутреннем рынке, достигнуты успехи в направлении экспорта. Резиденты Промпарка осуществили продажу продукции на сумму 22,3 миллиона манатов",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!