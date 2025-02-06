Стало известно о работах, проведенных в Сабирабадском пилотном агропарке

БАКУ /Trend/ - В настоящее время статус резидента Сабирабадского пилотного агропарка присвоен 8 субъектам предпринимательства, и ими проведены посевные работы на площади 4100 гектара. Площадь пилотного агропарка составляет 7544 гектара.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

По его словам, в работы, проведенные в агропарке, вложено 22,4 миллиона манатов инвестиций, созданы 98 постоянных и 397 сезонных рабочих мест:

"В агропарке ведутся работы по созданию плодоовощных (оливки, гранат), семеноводческих (пшеница, ячмень), животноводческих, зерновых и хлопководческих хозяйств с применением современных оросительных систем. Территория агропарка уже полностью передана в пользование предпринимателей", - добавил он.

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