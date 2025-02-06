Азербайджан заработал $37 млн на экспорте продуктов переработки овощей и фруктов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Азербайджана было экспортировано 25,6 тысячи тонн продуктов переработки овощей и фруктов на сумму 37,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 3,3 миллиона долларов США или на 9,7% больше в стоимостном выражении и на 410 тонн или на 1,6% меньше в объеме по сравнению с показателем 2023 года.

Экспорт продуктов переработки овощей и фруктов за отчетный период составил 0,14% от общего объема экспорта страны, и 1,11% экспорта по ненефтяному сектору.

Отметим, что в течение 2024 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами (180 стран) на сумму 47,6 миллиарда долларов США. Это на 3,6 миллиарда долларов США, или на 7% меньше, чем в 2023 году. На долю экспорта пришлось 26,5 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, импорта - 2,6 миллиарда долларов США.

За последний 1 год экспорт сократился на 7,3 миллиарда долларов США или на 21,7%, а импорт увеличился на 3,8 миллиарда долларов США или на 21,8%. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 миллиарда долларов США. Это также в 3 раза меньше, чем в годовом исчислении.

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