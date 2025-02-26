Делегация ЗАО "AzerGold" совершила деловой визит в Турцию (ФОТО)

Делегация ЗАО "AzerGold" совершила деловой визит в Анкару, столицу Турецкой Республики. Визит был осуществлен с целью укрепления связей между двумя странами в горнодобывающей сфере, обмена опытом в области геологоразведки, добычи, переработки драгоценных металлов, лабораторных исследований.

В рамках визита представители ЗАО "AzerGold" посетили Главное управление по разведке и добыче полезных ископаемых (Генеральное управление MTA – Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü) Министерства энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.

В ходе визита были проведены плодотворные и полезные дискуссии по укреплению существующих связей между сторонами, изучению инновационных и технологических инноваций, управлению совместными проектами. Также было отмечено, что в 2022 году в Баку в рамках 1-го Азербайджано-турецкого энергетического форума между правительствами двух стран было подписано соглашение о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности. Было отмечено, что в рамках данного форума был подписан четырехсторонний меморандум о взаимопонимании в области осуществления сотрудничества между Агентством по использованию минеральных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, ЗАО “AzerGold”, Главным управлением МТА и международной горнодобывающей компанией МТА. С удовлетворением было подчеркнуто, что в целях решения вопросов, вытекающих из этих документов, развития совместного сотрудничества были организованы взаимные визиты и активизированы контакты.

Далее делегация посетила испытательную лабораторию всемирно известной компании “Bureau Veritas”, расположенную в Анкаре, где подробно ознакомилась с деятельностью предприятия, применяемыми технологиями и оборудованием, а также обменялись мнениями с целью оценки процессов лабораторного анализа и изучения передовых технологий в этой области.

В рамках визита также состоялось знакомство с расположенной в Анкаре мастерской компании “Mine & process Engineering Solutions”, предоставляющей инженерные решения, обучение, программное обеспечение и аппаратные услуги в горнодобывающей сфере. Стороны обсудили возможности совместного сотрудничества, в частности, рассказали о передовых технологиях, применяемых в Турции в области обработки цветных металлов.

Отметим, что инициативы ЗАО “AzerGold”, успешно представляющего горнодобывающую промышленность нашей страны на международном уровне, по получению информации о современных технологиях, подходах к управлению, инновационных решениях, применяемых в странах с большим опытом в этой области, по внедрению эффективных моделей направлены на дальнейшее повышение эффективности производственных процессов и развитие деловых контактов.