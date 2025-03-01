Увеличился торговый оборот между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - В январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией составил 483,3 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно данным, это на 7,8 миллиона долларов США, или на 1,6% больше, чем в январе 2024 года.

За отчетный период доля торгового оборота с Турцией составила 9,49% от общего объема внешней торговли Азербайджана.

В январе текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано продукции на сумму 308,1 миллиона долларов США, что на 3,1 миллиона долларов США или на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Экспортные операции с Турцией за этот период составили 10,14% от общего объема экспорта страны.

Импорт продукции из Турции в Азербайджан за отчетный месяц увеличился на 4,7 миллиона долларов США, или на 2,8% по сравнению с январем 2024 года, составив 175,2 миллиона долларов США. За этот период импортные операции с Турцией составили 8,54% от общего импорта страны.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, эта цифра на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов, а на долю импорта — 2,5 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов (64,8%) и 910 миллионов долларов (79,7%) больше, чем в январе 2024 года соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7% больше, чем годом ранее.

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