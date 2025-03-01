Обнародованы направления дальнейшей деятельности ГНС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В основе нашей политики на ближайшую перспективу лежит увеличение доли косвенных налогов путем повышения прозрачности потребительских расходов в структуре налоговых доходов бюджета. Также важно создать прибыль в распоряжении бизнеса за счет снижения корпоративного налогового бремени, что будет стимулировать создание инвестиционных возможностей, новых рабочих мест и повышение заработной платы.

Об этом заявил сегодня начальник Главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов на III Саммите по налогам и бухгалтерскому учету в Баку, сообщает Trend.

Он также отметил, что дополнительное стимулирование для представителей реального сектора является приоритетным направлением.

"Эти меры касаются таких критериев, как увеличение занятости, формирование высокодоходного человеческого капитала и привлечение инвестиций в страну. Диалог между государственным и частным секторами крайне важен для успешности и устойчивости этих процессов.

Плодотворное сотрудничество помогает лучше понять потребности частного сектора и принять необхидимые меры", - добавил Н.Иманов.

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