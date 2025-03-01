В Азербайджане ожидаются изменения в процедуре получения сертификата профессионального бухгалтера (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Согласно новому меморандуму с ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров) в будущем планируется признание ACCA сертификата профессионального бухгалтера уровня F7.

Об этом сказал сегодня Trend ведущий консультант Государственного экзаменационного центра Азербайджана Фаиг Абдулла.

Он отметил, что в связи с этим проводится соответствующая работа.

"После утверждения меморандума и проведения экзаменов лица, сертифицированные по этому экзамену, станут членами ACCA. Это также приведет к признанию сертификата данных лиц на уровне F7. В результате больше не будет необходимости в их участии через 5 лет в экзаменах на получение сертификата профессионального бухгалтера", - сказал Ф.Абдулла.