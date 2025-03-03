В Азербайджане создается правовая база платной единой электронной информационной системы

БАКУ /Trend/ - Создание, регистрация, приостановление, восстановление и аннулирование, переоформление свидетельства об аттестации методик (методов) измерений, относящихся к государственному регулированию обеспечения единства измерений, будут осуществляться через информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об обеспечении единства измерений", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно предложенному изменению, свидетельство об аттестации методик (методов) измерений, относящихся к государственному регулированию обеспечения единства измерений, будет представлено правообладателю в электронном виде (в том числе по адресу электронной почты) или на бумажном носителе, в зависимости от запроса правообладателя.

Регистрация свидетельства об аттестации методик (методов) измерений, относящихся к государственному регулированию обеспечения единства измерений, будет производиться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

За создание документов через информационную систему будет взиматься плата за использование. Размер платы за использование вышеуказанной информационной системы, порядок ее уплаты и использования будет утвержден органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!