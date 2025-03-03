Посольство Великобритании и Центробанк содействуют развитию углеродного учета в банковском секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посольство Великобритании в Баку и Центральный банк Азербайджана (ЦБА) организовали тренинги по углеродному учету для банковских организаций Азербайджана при поддержке программы Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) и Британского института стандартов (BSI), сообщает Trend.

Четырехдневное мероприятие направлено на укрепление потенциала банковского сектора в разработке стратегий учета финансируемых выбросов углерода в соответствии с международными стандартами. Финансируемые выбросы представляют собой углеродный след, связанный с инвестиционной и кредитной деятельностью финансовых учреждений.

"Принятие стандартов учета выбросов углерода позволит финансовым институтам повысить устойчивость и глобальную конкурентоспособность. Азербайджанские банки обладают значительным потенциалом для развития "зеленого" финансирования и содействия экологической трансформации экономики", - отметила руководитель региональной программы посольства Великобритании в Баку Улькяр Сафаралиева.

"Мы рады сотрудничать с британскими партнерами в рамках этой инициативы. Данный проект дополняет усилия Центрального банка Азербайджана по переходу к "зеленой" экономике и поддерживает наши обязательства на COP29 по продвижению устойчивого финансирования", - сказал директор по устойчивому развитию финансового сектора Центрального банка Азербайджана Рустам Тахиров.

"Азербайджан имеет возможность продемонстрировать, что экономика, основанная на углеводородах, может внести вклад в глобальную повестку переходного периода. Центральный банк Азербайджана сыграл важную роль в согласовании международных подходов к устойчивому финансированию, что было отмечено на COP29. PCAF поддерживает эти усилия и готова содействовать внедрению стандартов учета выбросов углерода в Азербайджане", - подчеркнул руководитель отдела технической помощи PCAF Филлип Шауэр.

"BSI и PCAF способствуют установлению глобальных стандартов отчетности в области устойчивого развития. Наши международные методики учета выбросов углерода помогли Великобритании стать ведущим центром "зеленого" финансирования. Мы рады сотрудничать с посольством Великобритании в Баку, Центральным банком Азербайджана и PCAF, чтобы передать свой опыт и поддержать финансовые институты страны в переходе к устойчивому развитию", - отметил директор по международному развитию BSI Владимир Якубов.