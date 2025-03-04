Сотрудники и клиенты Birbank посадили более 2800 деревьев ради «Зеленого будущего»

Birbank, неизменно поддерживая экологические инициативы, принял участие в масштабной акции по посадке деревьев в рамках проекта «Зеленое будущее» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. В ходе акции, проведенной в поселке Мушфигабад, сотрудники и клиенты Birbank совместно высадили более 2800 деревьев. В соответствии с климатическими условиями региона были посажены деревья — эльдарская сосна и оливковые деревья.

Данная акция стала продолжением прошлогодней инициативы, реализованной в рамках празднования «Года солидарности во имя зеленого мира». Согласно условиям кампании, за каждого клиента, разместившего цифровой депозит на сумму не менее 500 манатов сроком на 6, 12 или 18 месяцев с выплатой процентов по окончании срока, Birbank высаживал одно дерево от его имени в октябре и ноябре 2024 года. Клиентам также был выдан специальный сертификат за посаженные деревья. Таким образом, клиенты не только воспользовались преимуществами цифрового банкинга, но и внесли свой вклад в охрану окружающей среды.

Основная цель проекта — поддержка экологического баланса, привлечение общественности, особенно молодежи, к охране окружающей среды и популяризация совместных действий ради устойчивого будущего.

Birbank продолжает активно поддерживать проекты по охране окружающей среды в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.