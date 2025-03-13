Названа причина спада промышленного производства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, за первые два месяца этого года в Азербайджане было произведено промышленной продукции на 10 миллиардов 700 миллионов манатов. Это означает спад на 1,9 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что основной причиной спада производства является снижение добычи в нефтегазовом секторе.

"Так, за первые два месяца этого года промышленное производство в нефтегазовом секторе сократилось на 3,2 процента, а в ненефтегазовом выросло на 6,7 процента. С другой стороны, за тот же период добыча товарной нефти снизилась на 6,2 процента, а добыча товарного газа выросла на 0,1 процента.

60,9 процента промышленной продукции было произведено в горнодобывающей промышленности, 31,8 процента - в обрабатывающей промышленности, 6,4 процента - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 0,9 процента - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов. Поскольку доля горнодобывающего сектора в структуре промышленности высока, сокращение добычи нефти и газа также снизило объем валового промышленного продукта.

"Ожидается, что рост в этом секторе возобновится в последующие месяцы, несмотря на то, что в первые два месяца 2025 года в отрасли зафиксирован спад. Спад в нефтегазовой отрасли также связан с сезонными факторами. В связи с этим ожидается, что прогнозируемые темпы роста отрасли на 2025 год будут достигнуты к концу года", - отметил В.Байрамов.

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