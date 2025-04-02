ЦБ Азербайджана разъяснил причины приостановки распространения информации о валютных аукционах

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 27 февраля приостановил распространение информации о валютных аукционах.

Как сообщили в среду в ответ на запрос Trend в ЦБА, учитывая стабильность курса, формируемого на валютных аукционах и полное удовлетворение требований, предъявляемых банками, распространение Центробанком информации о результатах валютных аукционов не считается актуальным.

"В настоящее время валютные аукционы Центрального банка продолжают проводиться два раза в неделю. При этом информация об уровне валютных резервов банка на конец каждого месяца публикуется на официальном сайте Центробанка на ежемесячной основе и будет распространяться традиционным способом",- говорится в сообщении ЦБА.

Следует отметить, что в конце февраля на встрече председателя Центрального банка с представителями прессы была предоставлена информация по этому вопросу.