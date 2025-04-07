MVM Group об итогах участия в проекте "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - Доходы от "Шахдениз" превзошли ожидания MVM Group.

Об этом сказал в понедельник Trend генеральный директор MVM Group Кароли Матрай в кулуарах мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящего в Баку.

"Доходы проекта "Шахдениз" зависят от рыночной конъюнктуры. В настоящее время цены на рынке относительно высоки, поэтому и доходы "Шахдениз" остаются на высоком уровне. Однако ситуация меняется практически ежедневно, волатильность нефтегазового рынка сейчас чрезвычайно высока. Тем не менее "Шахдениз" превзошёл ожидания MVM", — отметил он.

Матрай добавил, что на данный момент MVM не планирует увеличивать свою долю в проекте.

"Мы полностью довольны нашей текущей 5-процентной долей в "Шахдениз". Вместе с тем мы стремимся принять участие в другом проекте в Азербайджане — в первую очередь, связанном с возобновляемыми источниками энергии", — сказал он.

Отметим, что 30 августа 2024 года Венгерская компания MVM Group завершила сделку по приобретению у ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (CQD) 5 процентов доли в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз" и 4 процентов в South Caucasus Pipeline Company (Компания Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC).