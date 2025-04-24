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Состоится финансовая конференция между Азербайджаном, Грузией, Турцией и США

Экономика Материалы 24 апреля 2025 13:57 (UTC +04:00)
Состоится финансовая конференция между Азербайджаном, Грузией, Турцией и США

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияром Мамедъяровым находится с рабочим визитом в США.

Об этом в четверг сообщили Trend в ЦБА.

Согласно информации, в ходе визита делегация примет участие в различных мероприятиях в рамках Весенних встреч Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые состоятся в Вашингтоне, а также в двусторонних встречах с руководством ряда финансово-инвестиционных институтов, сотрудничающих с ЦБА.

Также в рамках визита делегация примет участие в региональной финансовой конференции на тему "Укрепление финансового партнерства между Азербайджаном, Грузией, Турцией и США", организованной Американо-азербайджанской торговой палатой.

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