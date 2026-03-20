Türkiye sees mixed import trends as values rise, volumes decline
Photo: National Statistics Committee
Türkiye’s import unit value index increased by 6.3% year-on-year in January, while import volumes declined.
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