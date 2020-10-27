В Азербайджане осуществляются ремонтно-восстановительные работы еще одной дороги

БАКУ/Trend/ - В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по ремонту и строительству автомобильных дорог, на 14–километровом участке новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, от 16-го километра (Круг “ВАЗ”) до 30-го километра (Сумгаит) продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагенство автомобильных дорог.

По данным, во время ремонтно-восстановительных работ износостойкий слой дорожного покрытия фрезеруется и перемещается в сторону, деформированные части покрытия удаляются с помощью специальной техники, проводятся ремонтные работы и реконструируется дорожное покрытие. Затем формируется новая дорожная основа и укладывается асфальтобетонное покрытие.

"После этого фрезерованные участки покрываются новым асфальтобетоном, состоящим из двух слоев - крупного и мелкого. Уже заасфальтировано 5,5 км от Сумгаита до поселка Джейранбатан. На 3-х километровом участке в направлении от “Круга ВАЗ ” до Джейранбатана в настоящее время ведутся буровые работы, укладывается новое дорожное покрытие и дорожная основа. Протяженность территории, на которой ведутся работы по реконструкции, в настоящее время составляет 9 километров", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в ходе работ по обеспечению комфортного проезда граждан движение автотранспортных средств в направлении от 16-го километра (Круг “ВАЗ”) до 30-го километра (Сумгаит) ограничено. Ограничительные меры применены с 29 сентября.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva