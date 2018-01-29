Минналогов Азербайджана полностью приостановило проверки бизнеса

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана полностью приостановило проверки бизнеса, сообщил в понедельник Trend источник в правительстве.

Приостановка проверок связана со структурными и кадровыми изменениями в министерстве, которые были начаты после смены руководства. Напомним, что в декабре 2017 года ведомство возглавил Микаил Джаббаров.

Отметим, что до января 2021 года в Азербайджане действует мораторий на проверки бизнеса, но они не распространяются на налоговые проверки компаний с годовым оборотом свыше 120 тысяч манатов. При этом, мораторий также не затрагивает хронометражные проверки и ряд других видов налоговых проверок, которые проводятся в компаниях с годовым оборотом менее 120 тысяч манатов.

"Кадровые изменения коснулись также сотрудников, осуществляющих налоговые проверки",- сказал собеседник агентства.

В настоящее время кураторство над сферой проверок перешло одному из заместителей министра Илькину Велиеву. Однако, даже несмотря на наличие куратора, проверки пока не осуществляются.

Источник объясняет это не только кадровыми перестановками, но и тем, что новый министр может внести определенные изменения в сам процесс проведения налоговых проверок.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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