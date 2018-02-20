Глава Туркменистана подверг критике темпы модернизации транспортного комплекса

20 февраля 2018 11:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки министру автомобильного транспорта Максату Айдогдыеву объявлен выговор, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Акцентировав внимание на низкий уровень предпринимаемых мер по дальнейшей модернизации и совершенствованию деятельности транспортного комплекса страны, глава государства выразил крайнее недовольство организацией этих работ", - говорится в информации.

Министру были даны указания, касающиеся строительства в каждом велаяте (области) автотерминала, обустройства автомобильных стоянок и культурного обслуживания пассажиров.

На данном этапе в стране ведется сооружение автомобильных дорог Туркменбаши – Фарап и Ашхабад – Дашогуз, что позволит объединить различные регионы страны, повысит уровень пассажиро- и грузоперевозок. Вдоль дорог разместятся кемпинги и другие пункты обслуживания. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе недавней рабочей поездки по столице затронул вопрос строительства высокоскоростной автомобильной дороги Туркменабат-Туркменбаши. В начале года Меджлис (парламент) Туркменистана пятого созыва принял проекта закона «О транспортной безопасности».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турецкая компания построит в Туркменистане текстильный комплекс
Бизнес 10:29
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 10:11
На заседании рабочей группы в Баку обсудили энергосотрудничество Азербайджана и Туркменистана
Политика 19 февраля 19:03
НПЗ Туркменистана наращивают производство нефтяного кокса
Энергетика 19 февраля 16:18
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Туркменистан 19 февраля 16:11
Минстрой Туркменистана объявил тендер
Тендеры 19 февраля 14:22
Туркменистан обеспечивает отдаленные регионы надежным электроснабжением
Энергетика 19 февраля 10:43
В Туркменистане ведется уход за посевами озимой пшеницы
Бизнес 19 февраля 10:30
ОАЭ закупают в Туркменистане авиационное топливо
Энергетика 19 февраля 10:09
Туркменистан утвердил состав совместной межправкомиссии с Азербайджаном
Туркменистан 19 февраля 09:53
В феврале стартует новый этап строительства газопровода ТАПИ
Бизнес 17 февраля 13:22
В Туркменистане аккредитован посол Республики Кипр
Туркменистан 17 февраля 13:16
Ашхабад и Тегеран обсудили таможенные вопросы
Бизнес 17 февраля 12:53
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 16 февраля 16:20
Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана объявило тендер
Тендеры 16 февраля 11:03
Министерство сельского хозяйства Туркменистана продлило тендер
Тендеры 16 февраля 10:57
Назначен представитель Туркменистана в АБР
Туркменистан 16 февраля 10:30
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с кончиной принца Дании
Туркменистан 16 февраля 10:23