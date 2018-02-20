Глава Туркменистана подверг критике темпы модернизации транспортного комплекса

АШХАБАД /Trend/ - Распоряжением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки министру автомобильного транспорта Максату Айдогдыеву объявлен выговор, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Акцентировав внимание на низкий уровень предпринимаемых мер по дальнейшей модернизации и совершенствованию деятельности транспортного комплекса страны, глава государства выразил крайнее недовольство организацией этих работ", - говорится в информации.

Министру были даны указания, касающиеся строительства в каждом велаяте (области) автотерминала, обустройства автомобильных стоянок и культурного обслуживания пассажиров.

На данном этапе в стране ведется сооружение автомобильных дорог Туркменбаши – Фарап и Ашхабад – Дашогуз, что позволит объединить различные регионы страны, повысит уровень пассажиро- и грузоперевозок. Вдоль дорог разместятся кемпинги и другие пункты обслуживания. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе недавней рабочей поездки по столице затронул вопрос строительства высокоскоростной автомобильной дороги Туркменабат-Туркменбаши. В начале года Меджлис (парламент) Туркменистана пятого созыва принял проекта закона «О транспортной безопасности».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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