Азербайджан и ЮАР расширяют экономическое сотрудничество (ФОТО)

28 февраля 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и посольство ЮАР в Турции и Азербайджане подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум был подписан в рамках презентации инвестиционных возможностей ЮАР, которая прошла в среду в Баку. Документ подписали глава AZPROMO Руфат Мамедов и посол ЮАР Пуле Исаак Малефане.

Как сообщил Trend в среду Руфат Мамедов, документом предусмотрен обмен информацией по инвестиционным и торговым возможностям между двумя странами.

"В то же время документ подразумевает обмен информацией о регулировании инвестиционной деятельности. Также будет налажена прямая коммуникация по вопросам заинтересованности компаний в работе в той или иной стране. То есть, посольство ЮАР будет оказывать поддержку работе азербайджанских компаний в ЮАР, а мы в свою очередь поддержим компании ЮАР, которые пожелают работать в Азербайджане", - отметил Мамедов.

В целом, по его словам, меморандум охватывает сотрудничество в области поощрения торговли и инвестиций между двумя странами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с ЮАР в 2017 году составил 7,16 миллиона долларов. Большая его часть пришлась на импорт продукции из ЮАР. По сравнению с 2016 годом товарооборот вырос на 9,8 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

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