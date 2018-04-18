Legal 500 вновь подтвердил позицию второго уровня PwC Азербайджан на 2018 год

БАКУ /Trend/ - В этом году Legal 500 вновь подтвердил позицию второго уровня PwC Azerbaijan на 2018 год, сообщает компания в среду.

Вот уже 29 лет, как The Legal 500 анализирует возможности юридических фирм по всему миру, ежегодно пересматривая и обновляя комплексную исследовательскую программу, чтобы обеспечить самое современное видение глобального юридического рынка. The Legal 500 оценивает сильные стороны юридических фирм в более чем 100 юрисдикциях, результаты которых можно посмотреть бесплатно, используя вкладку «Классификации» в верхней части страницы.

Команда юристов PwC Azerbaijan во главе с Самиром Гаджиевым занимается следующими вопросами: корпоративное право, слияние и поглощение, банки и финансы, нефть и газ, IP, а также вопросами занятости и иммиграции. Основные моменты включают в себя консультирование по слиянию AtaBank и CDB Bank, которое, в свою очередь, состоит из проведения комплексной юридической оценки обеих сторон и решение вопросов занятости после слияния. Фирма также оказывала консультационные услуги компании Unilever по предотвращению ввоза в регион контрафактной продукции, а также консультировала Deutsche Bank по вопросам занятости и иммиграции в связи с созданием местного отделения.

Юристы PwC Azerbaijan предлагают уникальный стиль интегрированной юридической консультации, с доступом к специалистам со всей сети PwC. Какой бы ни был коммерческий проект, у нас будут соответствующие специалисты с подходящим опытом для решения ваших бизнес-задач. Мы крупнейшая глобальная сеть юридических услуг. У нас есть более 3500 юристов в 90 странах и специалисты по оказанию иммиграционных услуг в 116 странах.

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