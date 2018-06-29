Кыргызстан передумал: Жээнбеков заинтересован в железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан придаёт особое значение планам по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которые помогут развитию экономики и повысят инвестиционную привлекательность страны. Об этом, как передают кыргызстанские СМИ, заявил в пятницу президент республики Сооронбай Жээнбеков.

«Из числа долгосрочных проектов мы придаем особое значение планам по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Недавно я совершил государственный визит в Китай. Проводятся переговоры с заинтересованными странами по реализации данного проекта. И с Российской Федерацией мы обсуждаем эту тему и уточняем позиции», - заявил президент.

По его словам, Кыргызстану необходимо выйти из инфраструктурного тупика и стать частью транзитного коридора, берущего начало в Китае и достигающего морских портов Евразии.

«Кыргызстан нуждается в строительстве автомобильных и железных дорог, в улучшении линий электропередачи и связи. Они являются основными факторами по улучшению инвестиционной привлекательности страны», — добавил Жээнбеков.

Он отметил, что есть еще ряд инфраструктурных проектов, способных дать толчок развитию экономики страны. Власти намерены реализовать их в ближайшие годы. Среди них строительство альтернативной автодороги, которая свяжет северные и южные регионы страны, разделенные труднодоступными горными перевалами, реконструкция кольцевой автодороги вокруг курортного озера Иссык-Куль, а также восстановление внутренних авиарейсов.

Напомним, что проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан обсуждается уже около 20 лет.

Целью проекта является сокращение времени доставки китайских товаров в страны Персидского залива и ЕС. Для многих стран этот маршрут будет самым коротким из Китая. По предварительным расчетам, сокращение маршрута из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит около 900 километров, а время доставки сократится на 7-8 дней.

Кыргызстан всегда весьма скептически относился к данному железнодорожному проекту, потому что он не сулит особых выгод стране.

Ранее эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер, комментируя данный проект, сказал Trend, что железная дорога важна для Кыргызстана и Узбекистана, потому что создаст новые возможности для экспорта и импорта в Китай.

При этом, по словам эксперта, неясно, как китайские товары будут попадать в Кыргызстан и добираться до Узбекистана, так как Кыргызстан является членом возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который имеет своё торговое пространство, в то время как Узбекистан не является членом ЕАЭС.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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