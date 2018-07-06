Эксперт организации Seniour Expert Services прибыл с визитом в Баку (ФОТО)

6 июля 2018 19:14 (UTC+04:00)

На основе письменного обращения Baku Business Factory в Азербайджано-германскую внешнеторговую палату, эксперт Габи Химсос организации Seniour Expert Services (SES), с которой сотрудничает структура, находится с трехнедельным рабочим визитом в Баку.

Целью визита является проведение индивидуальных и групповых встреч со стартапами BBF, обмен с ними опытом, помощь в налаживании связей с немецкими компаниями.

Помимо этого, гость окажет содействие установлению связей между центрами бизнес-инкубации, с которыми сотрудничает в Германии, и BBF в целях выхода его резидентов на германский рынок.

Напомним, что Г.Химсос много лет проработала в германском центре услуг по развитию бизнеса Wirtschaftsförderung консультантом по вопросам создания, развития бизнеса для стартапов и управления финансами, имеет заслуги в превращении более 150 стартапов в средних предпринимателей, а также финансировании бизнеса за счет налаживания связей с инвесторами. Основными сферами ее специализации являются развитие бизнеса от идеи до малого и среднего предпринимательства, обеспечение его устойчивости и развития, торговля, экономические консультации, бухгалтерия, финансирование, налоги, управление кадрами, агентство недвижимости и управление.

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