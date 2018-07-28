Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 июля 1,7 23 июля 1,7 17 июля 1,7 24 июля 1,7 18 июля 1,7 25 июля 1,7 19 июля 1,7 26 июля 1,7 20 июля 1,7 27 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0146 маната (0,73 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98796 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 16 июля 1,9874 23 июля 1,9947 17 июля 1,9921 24 июля 1,9851 18 июля 1,9794 25 июля 1,9855 19 июля 1,9801 26 июля 1,9944 20 июля 1,9828 27 июля 1,9801 Средний курс за неделю 1,98436 Средний курс за неделю 1,98796

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,0002 маната (0,75 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02696 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 июля 0,0272 23 июля 0,0268 17 июля 0,0273 24 июля 0,027 18 июля 0,0271 25 июля 0,0269 19 июля 0,027 26 июля 0,0271 20 июля 0,0267 27 июля 0,027 Средний курс за неделю 0,02706 Средний курс за неделю 0,02696

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0074 маната (2,07 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35336 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 16 июля 0,3502 23 июля 0,3567 17 июля 0,351 24 июля 0,3583 18 июля 0,3539 25 июля 0,3483 19 июля 0,3533 26 июля 0,3542 20 июля 0,3529 27 июля 0,3493 Средний курс за неделю 0,35226 Средний курс за неделю 0, 35336

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.