Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

28 июля 2018 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 июля

1,7

23 июля

1,7

17 июля

1,7

24 июля

1,7

18 июля

1,7

25 июля

1,7

19 июля

1,7

26 июля

1,7

20 июля

1,7

27 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0146 маната (0,73 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98796 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 июля

1,9874

23 июля

1,9947

17 июля

1,9921

24 июля

1,9851

18 июля

1,9794

25 июля

1,9855

19 июля

1,9801

26 июля

1,9944

20 июля

1,9828

27 июля

1,9801

Средний курс за неделю

1,98436

Средний курс за неделю

1,98796

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,0002 маната (0,75 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02696 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 июля

0,0272

23 июля

0,0268

17 июля

0,0273

24 июля

0,027

18 июля

0,0271

25 июля

0,0269

19 июля

0,027

26 июля

0,0271

20 июля

0,0267

27 июля

0,027

Средний курс за неделю

0,02706

Средний курс за неделю

0,02696

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0074 маната (2,07 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35336 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 июля

0,3502

23 июля

0,3567

17 июля

0,351

24 июля

0,3583

18 июля

0,3539

25 июля

0,3483

19 июля

0,3533

26 июля

0,3542

20 июля

0,3529

27 июля

0,3493

Средний курс за неделю

0,35226

Средний курс за неделю

0, 35336

(Автор: Илькин Шафиев)

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