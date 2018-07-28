Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 июля
|
1,7
|
23 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
24 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
25 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
20 июля
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0146 маната (0,73 процента). Средневзвешенный курс составил 1,98796 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 июля
|
1,9874
|
23 июля
|
1,9947
|
17 июля
|
1,9921
|
24 июля
|
1,9851
|
18 июля
|
1,9794
|
25 июля
|
1,9855
|
19 июля
|
1,9801
|
26 июля
|
1,9944
|
20 июля
|
1,9828
|
27 июля
|
1,9801
|
Средний курс за неделю
|
1,98436
|
Средний курс за неделю
|
1,98796
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,0002 маната (0,75 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02696 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
16 июля
|
0,0272
|
23 июля
|
0,0268
|
17 июля
|
0,0273
|
24 июля
|
0,027
|
18 июля
|
0,0271
|
25 июля
|
0,0269
|
19 июля
|
0,027
|
26 июля
|
0,0271
|
20 июля
|
0,0267
|
27 июля
|
0,027
|
Средний курс за неделю
|
0,02706
|
Средний курс за неделю
|
0,02696
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0074 маната (2,07 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35336 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
16 июля
|
0,3502
|
23 июля
|
0,3567
|
17 июля
|
0,351
|
24 июля
|
0,3583
|
18 июля
|
0,3539
|
25 июля
|
0,3483
|
19 июля
|
0,3533
|
26 июля
|
0,3542
|
20 июля
|
0,3529
|
27 июля
|
0,3493
|
Средний курс за неделю
|
0,35226
|
Средний курс за неделю
|
0, 35336
(Автор: Илькин Шафиев)
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