Туркменистан может подключиться к проекту Баку-Тбилиси-Карс

18 августа 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс может получить продолжение, сказал посол Турции в Туркменистане Мустафа Капуджу, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По словам дипломата, соответствующие проекты уже подготовлены турецкой стороной.

Посол отметил, что данный маршрут может использоваться Туркменистаном для вывода добываемых в этой стране энергоресурсов на мировые рынки.

"У нас имеются планы по продлению проекта Баку-Тбилиси-Карс. Этот маршрут имеет стратегическое значение, как для Турции, так и для Туркменистана. Ашхабад экспортирует нефть и газ, и они хотят увеличить свои доходы. Запасы газа в Туркменистане оцениваются в 26 миллиардов кубометров", - сказал Капуджу.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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