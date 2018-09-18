В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США

БАКУ /Trend/ - Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел встречу с главным заместителем помощника госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Брайаном Макфитерсом, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Жамшид Ходжаев ознакомил американскую сторону с проводимыми масштабными реформами в Узбекистане.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по возобновлению переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО, перспективы регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии, а также хода подготовки к проведению «Недели бизнеса США в Узбекистане» в период с 15 по 19 октября 2018 года.

«Неделя бизнеса США» впервые будет организована в Узбекистане. В рамках недели будут проведены Заседание Совета Рамочного соглашения по торговле и инвестициям между США и Государствами Центральной Азии (ТИФА), Центрально-азиатский торговый форум и Узбекско-Американский бизнес форум. В частности, организаторами Центрально-азиатского торгового форума выступают USAID и Министерство внешней торговли РУ.

Данный форум является одним из крупнейших ежегодных событий, способствующий развитию региональной торговли и сотрудничества в Центральной Азии. Каждый год форум объединяет представителей государственного и частного секторов и отраслевых экспертов для обмена идеями, информирования о новых технологиях и развитии торговли с целью оценки спроса на внешних рынках и заключения торговых сделок. В этом году основное внимание Центрально-Азиатского Торгового Форума уделяется инновациям и реформам в Центральной Азии, включая электронную торговлю, развитие сельских районов и реформирование политики.

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