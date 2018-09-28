Страховой рынок Азербайджана в 2018 году может вырасти на 40% - ассоциация

28 сентября 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страховщики Азербайджана ожидают рост страхового рынка страны на 40 процентов до конца года, сказал в пятницу председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мустафа Аббасбейли на мероприятии, посвященном подписанию меморандума между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками страны, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями.

"Страховой рынок Азербайджана уже который год показывает стабильный рост. Ежегодно рынок демонстрировал рост в 10 процентов. Но уже в этом году рынок демонстрирует рост на 30 процентов. Это видно по итогам восьми месяцев 2018 года. Поэтому мы ожидаем, что к концу года страховой рынок Азербайджана достигнет показателя в 750 миллионов манатов, что значает рост на 40 процентов", - сказал Аббасбейли.

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